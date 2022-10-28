Украинские военные ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"
Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.
Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК "Вагнер". Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "двухсотых" вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.
Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта - АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.
В начале октября в Харьковской области украинский спецназ ликвидировал диверсантов ЧВК "Вагнер". Один оккупант был ранен, еще четверо взяты в плен.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.
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