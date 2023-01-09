Українські військові ліквідували майже 600 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 590 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 700 тисяч убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу, 8 січня, українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.
Раніше з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд із заповненими мертвими росіянами. Тепер трупи мають розвантажити до місцевих моргів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.