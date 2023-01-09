Українські військові ліквідували майже 600 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3080 (+11) од.,

бойових броньованих машин - 6147 (+17) од.,

артилерійських систем - 2069 (+4) од.,

РСЗВ - 434 (+3) од.,

засобів ППО - 217 (+0) од.,

літаків - 285 (+0) од.,

вертольотів - 275 (+3) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4809 (+8) од.,

спеціальної техніки - 183 (+0) од.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу, 8 січня, українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Раніше з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд із заповненими мертвими росіянами. Тепер трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

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