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Українські військові ліквідували майже 600 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії

Фото: українські військові ліквідували майже 600 окупантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські захисники минулої доби ліквідували ще 590 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 700 тисяч убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 111 760 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 3080 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин - 6147 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 2069 (+4) од.,
  • РСЗВ - 434 (+3) од.,
  • засобів ППО - 217 (+0) од.,
  • літаків - 285 (+0) од.,
  • вертольотів - 275 (+3) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4809 (+8) од.,
  • спеціальної техніки - 183 (+0) од.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за добу, 8 січня, українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Раніше з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд із заповненими мертвими росіянами. Тепер трупи мають розвантажити до місцевих моргів.

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Генштаб ВСУ