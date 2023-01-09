Украинские военные ликвидировали почти 600 оккупантов. Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 590 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 700 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, по данным Генштаба, за сутки, 8 января, украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склад горюче-смазочных материалов.
Ранее из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами. Теперь трупы должны разгрузить в местные морги.
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