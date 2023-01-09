ЗСУ за день знищили три вертольоти і великий склад палива окупантів, - Генштаб

ЗСУ за добу знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів. Війська РФ намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти минулої доби завдали 7 ракетних і 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка Луганської області та Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка в Донецькій області.

На Новопавлівському , Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

, та напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

, , та напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка та Грем'яч Чернігівської області; Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка та Миропілля Суимської області, а також Стариця, Чавунівка, Мілове, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.

та напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка та Грем'яч Чернігівської області; Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка та Миропілля Суимської області, а також Стариця, Чавунівка, Мілове, Колодязне та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Первомайського, Іванівки та Крохмального у Харківській області та Стельмахівки Луганської області.

напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Первомайського, Іванівки та Крохмального у Харківській області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва у Луганській області.

напрямку під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва у Луганській області. На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогненну поразку окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

напрямку під вогненну поразку окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського Запорізької області та Олексіївки Дніпропетровської області.

напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Білогір'я, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського Запорізької області та Олексіївки Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь із російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

За наявною інформацією, значну кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника до Білорусі з РФ, було знято з тривалого зберігання, тому вона вимагає обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Наголошується тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі, поширюється думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. У той же час наші воїни збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".

Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад паливно-мастильних матеріалів.