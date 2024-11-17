Українські військові ліквідували майже 12 тисяч росіян за тиждень

Ситуація на фронті

На вечір 16 листопада на фронті відбулося 132 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджують свої основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямах, і ситуація там досі напружена.

Як уже вранці 17 листопада констатували у звіті Інституту вивчення війни, російські окупанти просунулися поблизу Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового. Експерти не фіксують підтвердження нібито підготовки загарбників до наступу у Запорізькій області.

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