Украинские военные ликвидировали почти 12 тысяч россиян за неделю

Ситуация на фронте

На вечер 16 ноября на фронте произошло 132 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, и ситуация там до сих пор напряженная.

Как уже утром 17 ноября констатировали в отчете Института изучения войны, российские оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Кременной, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово. Эксперты не фиксируют подтверждения якобы подготовки захватчиков к наступлению в Запорожской области.

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