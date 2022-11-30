Українські військові ліквідували групу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

На відео можна побачити позиції росіян під Бахмутом. Українські військові накрили їх артилерійським вогнем та знищили частину російських окупантів.

Нагадаємо, що українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Ціль, що було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

Українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

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