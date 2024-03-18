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Українські військові з Javelin знищили колону росіян у Запорізькій області (відео)

Фото: український військовий з Javelin (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці з Javelin знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

У Силах оборони зазначили, що Javelin - це потужна зброя, особливо в руках наших бійців. 

"Ворог пішов на штурм колоною з танку та трьох БМП,  сподівався сховатися за рахунок задимлення. Але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян. 

Також ЗСУ протягом минулої доби знищили 19 танків, 17 ББМ, 34 артсистеми та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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