Українські військові з Javelin знищили колону росіян у Запорізькій області (відео)

Українські бійці з Javelin знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
У Силах оборони зазначили, що Javelin - це потужна зброя, особливо в руках наших бійців.
"Ворог пішов на штурм колоною з танку та трьох БМП, сподівався сховатися за рахунок задимлення. Але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує", - йдеться в дописі під відео.
За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.
Також ЗСУ протягом минулої доби знищили 19 танків, 17 ББМ, 34 артсистеми та іншу техніку ворога.
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