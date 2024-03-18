RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные из Javelin уничтожили колонну россиян в Запорожской области (видео)

Фото: украинский военный с Javelin (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы из Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

В Силах обороны отметили, что Javelin - это мощное оружие, особенно в руках наших бойцов.

"Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся укрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431550 россиян.

Также ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 19 танков, 17 ББМ, 34 артсистемы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВСУВойна в Украине