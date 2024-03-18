Понад 800 загарбників та 36 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.