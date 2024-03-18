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Понад 800 загарбників та 36 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Понеділок 18 березня 2024 08:27
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Понад 800 загарбників та 36 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника станом на 18 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 431 550 (+810) осіб,
  • танків ‒ 6 809 (+19) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 014 (+17) одиниць,
  • артилерійських систем - 10 668 (+34) одиниць,
  • РСЗВ - 1 017 (+0) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 720 (+0) одиниць,
  • літаків - 347 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8 308 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1 922 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) одиниць,
  • підводні човни - 1 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 141 (+68) одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 1 731 (+8) одиниць.

Ситуація на фронті

На фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення. Росіяни продовжують активні штурми у Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.

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