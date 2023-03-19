Українські військові в Іспанії проходять навчання на ЗРК Samp-T

Від початку березня українські військові проходять навчання в Іспанії з вивчення роботи зенітного ракетного комплексу Samp-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Fatto Quotidiano.
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Наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії - наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.
Це також єдина європейська оборонна система з проти балістичною здатністю.
SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.
Нагадаємо, Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні систем ППО ЗРК .
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