Украинские военные в Испании проходят обучение на ЗРК Samp-T

Детальнее о

Наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия - наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты.

Это также единственная европейская оборонительная система по сравнению с баллистической способностью.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.

Напомним, Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК .

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