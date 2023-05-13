Украинские военные в Херсонской области уничтожили два беспилотника РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командованию "Юг" в Facebook .

"13 мая в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два российских беспилотника", - говорится в сообщении.

В частности, военные ликвидировали разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА типа "Ланцет".

Напомним, сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

Согласно данным Воздушных сил, во время ночной атаки враг применил против Украины 21 "Шахед", 17 из которых были сбиты нашей ПВО. В том же числе были уничтожены все цели, летевшие по направлению к нашей столице.

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