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Українські військові готуються до наступу на Херсонському напрямку, - Нацгвардія

Фото: ЗСУ готуються до наступу на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку. Захисники ведуть розвідку та б'ють по тилах противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління Нацгвардії полковника Миколу Уршаловича під час брифінгу.

"На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій", - сказав він.

За словами полковника, українські розвідники за останній період виявили 393 цілі ворога. У співпраці з підрозділами ЗСУ та СБУ частина цілей була знищена.

Уршалович додав, що артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському. Їм вдалося виконати 570 вогневих задач, знешкодити понад 50 окупантів, з яких 14 - ліквідовані.

Також нацгвардійці знищили два склади росіян, де зберігали боєкомплекти до артилерії.

Бої на Херсонському напрямку

Нагадаємо, після звільнення восени 2022 року правого берега Херсонської області лінія фронту на там майже не змінювалася. Проте українські військові активно готують плацдарм для наступу. Зокрема, захисники знищують лінії постачань, командні пункти та склади ворога.

Також відомо, що українські воїни утримують позиції біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра, окупантам не вдається їх звідти витиснути.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

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