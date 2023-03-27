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Українські військові з дрону Mavic знищили БПЛА, який корегував артилерію росіян

Фото: ЗСУ з дрону Mavic знищили дрон РФ, який коригував артилерію (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові за допомогою дрону Mavic знищили російський БПЛА, який займався корегуванням ворожої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Відважний "сержант Mavic", боронячи рідну землю від окупанта, ціною власного здоров'я знищив ворожий дрон, який корегував ворожу артилерію", - йдеться в повідомленні.

Як додали військові, сам "сержант" евакуйований та йому надають медичну допомогу по відновленню зору.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 27 березня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 171160 військових.

Нагадаємо, росіяни намагаються вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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