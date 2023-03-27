Росіяни безуспішно наступають на п'яти напрямках, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Раніше ми писали, аналітики інституту з вивчення війни вважають, що серія успішних контрнаступів ЗСУ необхідна для того, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України.

Нагадаємо, представниця президента України у Криму Таміла Ташева заявила, що для деокупації Криму та відновлення там українського законодавства знадобиться 50 тисяч чиновників. Цим уже займається робоча група.

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