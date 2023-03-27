Украинские военные из дрона Mavic уничтожили БПЛА, корректировавший артиллерию россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

Как добавили военные, сам "сержант" эвакуирован и ему оказывают медицинскую помощь по восстановлению зрения.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 27 марта, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 171160 военных.

Напомним, россияне пытаются вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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