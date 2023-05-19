UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П"

Фото: українські військові дроном-камікадзе знищили комплекс спостереження окупантів "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, військові влучно поцілили в місце розташування пункту спостереження росіян.

"Допомагав окупантам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер це в минулому", - написав він.

Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П"

"Муром-М" є пристроєм для далекого візуального спостереження, він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою з гарним зумом. Вона розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрів та людей у 4 кілометри.

У повному складі комплекс забезпечує:

  • виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості;
  • передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією;
  • формування та видачу тривожних сповіщень;
  • визначення та уточнення координат “порушників”, відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти.

Раніше наші військові заявляли, що Росія на передовій масово використовує подібні комплекси.

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)

Нагадаємо, українські бійці біля Лиману та Куп’янська підбили російський танк Т-72 та ліквідували майже 40 загарбників.

Окрім того, наші захисники показали, як знищили чергову бойову машину піхоти росіян з одного пострілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України