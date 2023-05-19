RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов "Муром-П"

Фото: украинские военные дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения окупантов "Муром-П" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, военные метко попали в местонахождение пункта наблюдения россиян.

"Помогал оккупанам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь это в прошлом", - написал он.

Комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П"

Муром-М является устройством для дальнего визуального наблюдения, он автоматически следит как за живой силой, так и за техникой. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом. Она различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

В полном составе комплекс обеспечивает:

  • выявление и распознавание объектов на контролируемом участке местности;
  • передачу полученной информации на отдаленный пост мониторинга по беспроводной технологии;
  • формирование и выдачу тревожных извещений;
  • определение и уточнение координат нарушителей, отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах.

Ранее наши военные заявляли, что Россия в передовой массово использует подобные комплексы.

Фото: комплекс "Муром-П" (mil.in.ua)

Напомним, украинские бойцы возле Лимана и Купянска подбили российский танк Т-72 и ликвидировали около 40 захватчиков.

Кроме того, наши защитники показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты россиян из одного выстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины