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Українські військові з дрона знищили російський танк вартістю 3 млн доларів (відео)

Ілюстративне фото: українські військові з дрона знищили російський танк вартістю 3 млн доларів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою вітчизняного дрона-камікадзе знищили російський танк Т-72 вартістю 3 млн доларів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він повідомив, що ураження танку - це спільна робота ударної роти БПЛА 110 бригади ТрО та 10 ТВУЗ Держспецзв’язку.

Наші військові виявили ціль і влучним пострілом перетворили її на купу обгорілого металу.

Федоров наголосив, що орієнтовна ціна російського Т-72 - близько 3 млн доларів. 

Нагадаємо, нещодавно українські бійці з дронів знищили російську артилерійську установку "Акація".

Раніше СБУ безпілотниками атакувала "виборчий" штаб окупантів в Запорізькій області.

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Михайло Федоровдрони