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Украинские военные из дрона уничтожили российский танк стоимостью 3 млн долларов (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные из дрона уничтожили российский танк стоимостью 3 млн долларов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью 3 млн долларов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он сообщил, что поражение танка - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи.

Наши военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.

Федоров подчеркнул, что ориентировочная цена российского Т-72 - около 3 млн долларов.

Напомним, недавно украинские бойцы из дронов уничтожили российскую артиллерийскую установку "Акация".

Ранее СБУ беспилотниками атаковала "избирательный" штаб оккупантов в Запорожской области.

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Михаил Федоровдрони