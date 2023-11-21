Українські військові за допомогою дронів підбили два броньовані тягачі РФ (відео)

Сили оборони України виявили ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
На відео можна побачити, як українські військові виявили кілька одиниць броньованої техніки росіян і вдарили по ній. Техніка окупантів була пошкоджена.
Також ЗСУ скинули вибухівку з дронів на піхоту противника. У Сухопутних силах зазначили, що це результат роботи 3 окремої танкової бригади.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових.
Також російські війська зменшили кількість спроб штурмувати позиції українських військових на Таврійському напрямку. Тут за добу було вбито 339 росіян - більше половини від загальних втрат на фронті.
Вчора повідомлялось, що Сили оборони України виявили на полі бою ворожий "Камаз". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.
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