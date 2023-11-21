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Понад 600 окупантів та 7 автомобілів. Генштаб оновив втрати росіян в Україні

Київ, Вівторок 21 листопада 2023 08:02
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Понад 600 окупантів та 7 автомобілів. Генштаб оновив втрати росіян в Україні Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - 319 820 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків - 5439 од.;
  • бойових броньованих машин - 10 174 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 7752 (+4) од.;
  • РСЗВ - 899 од.;
  • засоби ППО - 588 од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7) од.;
  • крилаті ракети - 1564 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10 134 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 1098 (+1) од.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.

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