Понад 600 окупантів та 7 автомобілів. Генштаб оновив втрати росіян в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.11.23 орієнтовно склали: особового складу - 319 820 (+610) осіб ліквідовано;

танків - 5439 од.;

бойових броньованих машин - 10 174 (+6) од.;

артилерійських систем - 7752 (+4) од.;

РСЗВ - 899 од.;

засоби ППО - 588 од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7) од.;

крилаті ракети - 1564 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10 134 (+7) од.;

спеціальна техніка - 1098 (+1) од. Ситуація на фронті Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.