Понад 600 окупантів та 7 автомобілів. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 319 820 (+610) осіб ліквідовано;
- танків - 5439 од.;
- бойових броньованих машин - 10 174 (+6) од.;
- артилерійських систем - 7752 (+4) од.;
- РСЗВ - 899 од.;
- засоби ППО - 588 од.;
- літаків - 323 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7) од.;
- крилаті ракети - 1564 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10 134 (+7) од.;
- спеціальна техніка - 1098 (+1) од.
Ситуація на фронті
Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.
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