ЗСУ за добу знищили військову частину, 2 бази та 4 склади окупантів

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 11 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила: склад із БК - у Кадівці Луганської області;

базу - в Мелітополі Запорізької області;

склад із БК - у Токмаку Запорізької області;

2 склади зі зброєю та базу - в Бериславському районі Херсонської області;

військову частину - в Новій Збур'ївці Херсонської області. "Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.