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ЗСУ за добу знищили військову частину, 2 бази та 4 склади окупантів

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Середа 12 жовтня 2022 01:45
ЗСУ за добу знищили військову частину, 2 бази та 4 склади окупантів Фото: ЗСУ знищили військову частину, 2 бази та 4 склади окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 11 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

  • склад із БК - у Кадівці Луганської області;
  • базу - в Мелітополі Запорізької області;
  • склад із БК - у Токмаку Запорізької області;
  • 2 склади зі зброєю та базу - в Бериславському районі Херсонської області;
  • військову частину - в Новій Збур'ївці Херсонської області.

"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.

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