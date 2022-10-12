ВСУ за сутки уничтожили воинскую часть, 2 базы и 4 склада оккупантов

ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 11 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение суток Россия потеряла:

Напомним, 11 октября ВСУ отразили все атаки россиян на Донбассе, а также уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300.

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