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ВСУ за сутки уничтожили воинскую часть, 2 базы и 4 склада оккупантов

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Среда 12 октября 2022 01:45
ВСУ за сутки уничтожили воинскую часть, 2 базы и 4 склада оккупантов Фото: ВСУ уничтожили воинскую часть, 2 базы и 4 склада оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 11 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение суток Россия потеряла:

  • склад с БК - в Кадовке Луганской области;
  • базу - в Мелитополе Запорожской области;
  • склад с БК - в Токмаке Запорожской области;
  • 2 склада с оружием и базу - в Бериславском районе Херсонской области;
  • воинскую часть - в Новой Збурьевке Херсонской области.

"Демилитаризация орды", - отметил Братчук.

Напомним, 11 октября ВСУ отразили все атаки россиян на Донбассе, а также уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300.

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