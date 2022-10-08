Украинские военные за сутки уничтожили более сотни солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага, - ОК "Юг"
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ в течение 7 октября уничтожили большое количество живой силы и техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, россияне создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав-Новая Каховка", - рассказали наши воины.
В ОК "Юг" также отметили, что дважды противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки, но понес потери и отошел.
ВСУ уничтожили более 100 россиян
Авиция ВСУ нанесла 15 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач по средствам ПВО оккупантов, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорному пункту в Бериславском районе.
Подтвержденные потери РФ зафиксированы на уровне:
- 110 солдат;
- 6 танков;
- 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- реактивная система залпового огня "Град";
- 2 пусковые установки ЗРК С-300;
- 9 единиц автобронетехники;
- минометный комплекс "Сани";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".
Кроме этого, 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение были существенно повреждены.
Напомним, украинские военные осуществляют активное контрнаступление на юге Украины и готовятся к освобождению Херсона.
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