Украинские военные в Британии в ближайшее время начнут обучение на Challenger 2, - посол
Украинские экипажи уже в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2 на территории Британии.
Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – отметил Пристайко.
По его словам, обучение не должно занять много времени, ведь, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.
"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено", – добавил дипломат.
Посол также отметил, что партию британских танков уже готовят для отправки в Украину.
Ранее стало известно, что украинских военных планируют обучать управлению танков Challenger 2 на территории Британии. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.
Также сообщалось, что ряд стран согласились начать обучающие миссии для украинских военных по управлению танками Leopard 2.
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