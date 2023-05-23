Українські військові у Британії навчаються обслуговувати системи M270 (фото)

Українські солдати в Британії навчаються обслуговувати реактивну систему залпового вогню M270.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії.
"Українські солдати проходять спеціальну підготовку щодо обслуговування життєво важливого бойового обладнання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про реактивну систему залпового вогню M270.
"Навчання проводиться британськими інструкторами через Op Orbital, щоб гарантувати, що РСЗВ працюватиме у бою", - додали у Міноборони Британії.
Універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ та встановлення для запуску тактичних ракет.
Розроблено фірмою Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Прийнята на озброєння сухопутних військ США 1983 року. Пускову установку змонтовано на гусеничній базі американської платформи Bradley. У кабіні розміщується бойовий розрахунок із трьох осіб: командир установки, навідник і механік-водій.
Згідно з відкритими даними, Україна вже має у своєму розпорядженні понад 16 таких установок. Вона отримала їхню відмінність від Британії, Франції, Норвегії, Німеччини та Італії.
Нещодавно стало відомо, що Норвегія надасть Україні три радари Arthur та вісім далекобійних реактивних артилерійських установок типу MLRS. Допомога виділяється у тісній співпраці з Великобританією.
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