Украинские военные в Британии учатся обслуживать системы M270 (фото)

"Украинские солдаты проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важного боевого оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о реактивной системе залпового огня M270.

"Обучение проводится британскими инструкторами через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО будет работать в бою", - добавили в Минобороны Великобритании.

M270 MLRS

Универсальная пусковая установка, используемая как РСЗО и установка для запуска тактических ракет.

Разработана фирмой Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В кабине размещается боевой расчет из трех человек: командир установки, наводчик и механик-водитель.

Согласно открытым данным, Украина уже имеет в своем распоряжении более 16 таких установок. Она получила их отличие от Британии, Франции, Норвегии, Германии и Италии.