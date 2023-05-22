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Українські військові з безпілотника знищили російську гаубицю Д-20 (відео)

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позицію, де росіяни сховали свою гаубицю Д-20. Використовуючи безпілотник, ЗСУ скинули на гаубицю вибухівку та знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади майстерно знищують ним гаубицю Д-20.

152-мм гаубиця Д-20

Радянська 152-мм причіпна гармата-гаубиця. На заході вперше стала відома в 1955 році, тому в країнах блоку НАТО має позначення M1955. Д-20 була розроблена відразу після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 203 880 військових. Крім того, ЗСУ за добу знищили літак та 20 артилерійських систем.

За даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

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