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ЗСУ б'ють по тилам ворога готуючись до контрнаступу: карти боїв ISW

Фото: ЗСУ б'ють по тилу ворога та готується до контрнаступу (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Українські війська продовжують обстріли тилових районів ворога готуючись до контрнаступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

14 квітня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно намагалися просунутися в напрямку Торського (16 км на захід від Кремінної) і Невського (18 км на північний захід від Кремінної), і що важкі бої тривають поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

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Російські джерела стверджували, що 14 квітня українські сили продовжували розвідку вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили п’ять українських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Вільшани (13 км на північний схід від Куп’янська), Тимківки (18 км). на схід від Куп’янська), Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового).

Бої у Донецькій області

14 квітня російські війська продовжували просуватися до Бахмута. Геолокаційні кадри показали, що сили групи "Вагнера" досягли незначних успіхів у північно-західному напрямку.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції.

14 квітня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ відбудеться вже найближчим часом, наша мета - звільнення українських територій у межах 1991 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду з головою СБУ Малюком та керівником ГУР Будановим і наголосив, що ключовими завданнями є постійне знищення окупантів, їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях та підготовка наших активних контрнаступальних дій.

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