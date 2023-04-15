ВСУ бьют по тылам врага, готовясь к контрнаступлению: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

14 апреля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и Херсонской области.

14 апреля русские войска продолжали продвигаться в Бахмут. Геолокационные кадры показали, что силы группы "Вагнера" добились незначительных успехов в северо-западном направлении.

Российские источники утверждали, что 14 апреля украинские силы продолжали разведку вдоль линии Купянск-Сватово. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отбили пять украинских диверсионно-разведывательных групп вблизи Ольшаны (13 км северо-восточнее Купянска), Тимковки (18 км). восточнее Купянска), Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового).

14 апреля российские войска продолжали ограниченные наступательные действия у Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и у Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский блогер утверждал, что русские войска безуспешно пытались продвинуться в направлении Торского (16 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной), и что тяжелые бои продолжаются вблизи Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной).

Ранее мы писали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится уже в ближайшее время, наша цель - освобождение украинских территорий в пределах 1991 года.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Малышом и руководителем ГУР Будановым и подчеркнул, что ключевыми задачами является постоянное уничтожение оккупантов, их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях и подготовка наших активных контрнаступательных действий.

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