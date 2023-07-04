Українські військові з автоматів збили ворожий "Орлан" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Кожен з нас трохи ППО-шник", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці військові не зенітники. Проте бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий "Орлан-10" з автоматів.

"Орлан-10"

Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Ще у грудні повідомлялось, що РФ стикнулась з дефіцитом вітчизняних розвідувальних безпілотників "Орлан". Це грає на руку бійцям Збройних сил України.