Українські військові з автоматів збили ворожий "Орлан" (відео)
Українським військовослужбовцям вдалося збити російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" з автоматів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Кожен з нас трохи ППО-шник", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці військові не зенітники. Проте бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий "Орлан-10" з автоматів.
"Орлан-10"
Російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.
Ще у грудні повідомлялось, що РФ стикнулась з дефіцитом вітчизняних розвідувальних безпілотників "Орлан". Це грає на руку бійцям Збройних сил України.
Нагадаємо, що в Херсонській області українські воїни "приземлили" ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".
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