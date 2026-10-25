Українські військові атакували російські РЛС і пункти управління окупантів

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони атакували радіолокаційні станції російської армії в районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.

Радіолокаційні станції використовують для виявлення повітряних цілей і спостереження за повітряним простором. Їх ураження може послабити можливості російських військ контролювати відповідні ділянки.

У Генштабі зазначили, що такі удари створюють прогалини в радіолокаційному полі противника. Це також розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на різних рівнях.

Під ударом опинилися командні пункти

Окрім радіолокаційних станцій, українські військові уразили об'єкти, які російська армія використовує для управління підрозділами.

Зокрема, під удар потрапив пункт управління російських окупантів у районі Тарасівки Запорізької області. Також уражено командно-спостережний пункт противника поблизу Голої Пристані Херсонської області.

Такі об'єкти забезпечують передавання команд і координацію дій військових. Їх ураження може порушити управління російськими військами та ускладнити взаємодію між підрозділами безпосередньо на полі бою.

Де атакували скупчення російських військових

Ще однією ціллю українських підрозділів стали місця зосередження живої сили противника.

На Донеччині удари завдали в районах Миколаївки та Новоукраїнки. На Запоріжжі під ураження потрапили місця зосередження російських військових поблизу Бердянська, Охрімівки та Тарасівки.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по ключових військових цілях противника до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

