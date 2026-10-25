Украинские военные атаковали российские РЛС и пункты управления оккупантов

Силы обороны Украины поразили российские РЛС в Белгородской области, а также пункты управления и места сосредоточения войск противника по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, подразделения Сил обороны атаковали радиолокационные станции российской армии в районах населенных пунктов Гостищево и Курганной Белгородской области РФ.
Радиолокационные станции используют для обнаружения воздушных целей и наблюдения за воздушным пространством. Их поражение может ослабить возможности русских войск контролировать соответствующие участки.
В Генштабе отметили, что подобные удары создают пробелы в радиолокационном поле противника. Это также расширяет возможности сил обороны Украины применять беспилотные системы на разных уровнях.
Кроме радиолокационных станций, украинские военные поразили объекты, используемые российской армией для управления подразделениями.
В частности, под удар попал пункт управления российских окупантов в районе Тарасовки Запорожской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт противника вблизи Голой Пристани Херсонской области.
Такие объекты обеспечивают передачу команд и координацию действий военных. Их поражение может нарушить управление русскими войсками и усложнить взаимодействие меж подразделениями конкретно на поле боя.
Еще одной целью украинских подразделений стали места сосредоточения живой силы противника.
В Донецкой области удары нанесли в районах Николаевки и Новоукраинки. В Запорожье под поражение попали места сосредоточения российских военных вблизи Бердянска, Охримовки и Тарасовки.
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по ключевым военным целям противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, в ночь на 24 октября ВСУ поразили два предприятия российского ВПК - "Протон-Электротекс" в Орле и "Тольяттикаучук" в Самарской области.
Первое производит компоненты для российских ракет, а продукция второй используется, в частности, для изготовления твердого ракетного топлива.