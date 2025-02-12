Українські війська змогли просунутись біля Торецька, але у РФ теж є успіхи, - ISW

Українські війська змогли просунутись на Торецькому напрямку. Зокрема, мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та у центральній частині Леонідівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.
За даними ISW, росіяни провели наземні атаки в самому Торецьку, на північ від Торецька в районі Дилиївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.
Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та в центральній частині Леонідівки.
Водночас, геолокаційні дані за 10 лютого свідчать про те, що російські війська незначно просунулися в західній частині Торецька.
Для проведення штурмів на Торецькому напрямку ворог залучає підрозділи 56-го батальйону спецназу Росії (51-а загальновійськова армія) та незаконні військові формування терористичної організації "ДНР".
Як розповідали спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов та речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.
Також днями на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.
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