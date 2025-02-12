Українські війська змогли просунутись біля Торецька, але у РФ теж є успіхи, - ISW

За даними ISW, росіяни провели наземні атаки в самому Торецьку, на північ від Торецька в районі Дилиївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та в центральній частині Леонідівки.



Водночас, геолокаційні дані за 10 лютого свідчать про те, що російські війська незначно просунулися в західній частині Торецька.

Для проведення штурмів на Торецькому напрямку ворог залучає підрозділи 56-го батальйону спецназу Росії (51-а загальновійськова армія) та незаконні військові формування терористичної організації "ДНР".

Ситуація в районі Торецька

Як розповідали спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов та речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.