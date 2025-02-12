Украинские войска смогли продвинуться возле Торецка, но у РФ тоже есть успехи, - ISW

По данным ISW, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.



В то же время, геолокационные данные за 10 февраля свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Торецка.

Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".

Ситуация в районе Торецка

Как рассказывали спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов и спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.