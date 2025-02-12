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Украинские войска смогли продвинуться возле Торецка, но у РФ тоже есть успехи, - ISW

Иллюстративное фото: украинские войска смогли продвинуться возле Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска смогли продвинуться на Торецком направлении. В частности, имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

По данным ISW, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

В то же время, геолокационные данные за 10 февраля свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Торецка.

Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".

Ситуация в районе Торецка

Как рассказывали спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов и спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Также на днях на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.

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