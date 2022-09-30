Українські війська, ймовірно, взяли в оточення російське угруповання в Лимані, - ISW

ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В ISW вказали, що
Фахівці поінформували, що ЗСУ
Збройні сили України 29 вересня також продовжили контрнаступальні операції
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, під час активного ведення бойових дій наші захисники завдають ворогу значних втрат:
Нагадаємо, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.
До слова, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.
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