Украинские войска, вероятно, взяли в окружение российскую группировку в Лимане, - ISW

ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В ISW указали, что
Специалисты проинформировали, что ВСУ
Вооруженные силы Украины 29 сентября также продолжили контрнаступательные операции
Согласно данным Генштаба ВСУ, во время активного ведения боевых действий наши защитники наносят врагу значительные потери:
Напомним, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.
К слову, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.
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