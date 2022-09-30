Украинские войска, вероятно, взяли в окружение российскую группировку в Лимане, - ISW
ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставок и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.
В ISW указали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.
Специалисты проинформировали, что ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.
"Украинские войска смогут взять Лиман", - убеждены в Институте изучения войны.
Украинское контрнаступление вдоль реки Оскол
Вооруженные силы Украины 29 сентября также продолжили контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области и пытались прорвать российскую оборону у границы Харьковской и Луганской областей.
Согласно данным Генштаба ВСУ, во время активного ведения боевых действий наши защитники наносят врагу значительные потери:
- российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии на протяжении последних недель понесла значительные потери в Купянске, расположенном у реки Оскол (граница Харьковско-Луганской области).
- на предыдущих этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия РФ потеряла почти целый полк передовых танков Т-80.
Напомним, ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке.
К слову, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.
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