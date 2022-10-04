Українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході: актуальна карта боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту. Зокрема успіхи ЗСУ помітні на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

За даними порталу, українські військові за останню добу увійшли до низки населених пунктів у Харківській області. Так, йдеться про Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.

Також українські війська успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ увійшли до населеного пункту Новопетрівка у Херсонській області.