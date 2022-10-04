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Українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході: актуальна карта боїв

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Вівторок 04 жовтня 2022 13:56
Українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході: актуальна карта боїв Фото: українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту. Зокрема успіхи ЗСУ помітні на Луганському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

За даними порталу, українські військові за останню добу увійшли до низки населених пунктів у Харківській області. Так, йдеться про Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.

Також українські війська успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ увійшли до населеного пункту Новопетрівка у Херсонській області.

Українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході: актуальна карта боїв

Нагадаємо, за даними ISW, в останні 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Зокрема, ЗСУ могли прорвати кордон Луганської області у напрямку Кремінної.

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