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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські війська успішно просуваються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Фото: військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Повідомляється про звільнення неселеного пунктну в Донецькій області та про просування в західній частині Запорізької і на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому захисники повідомляють про це.

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Контрнаступ ЗСУВійна Росії проти України