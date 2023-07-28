Українські війська успішно просуваються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Повідомляється про звільнення неселеного пунктну в Донецькій області та про просування в західній частині Запорізької і на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ
Українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому захисники повідомляють про це.
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