Украинские войска успешно продвигаются сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях. Сообщается об освобождении неселенного пункта в Донецкой области, о продвижении в западной части Запорожской и на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
директора департамента планирования применения Главного управления НГУ
Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором защитники сообщают об этом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.