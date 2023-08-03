Українські війська тримають позиції. В Нацгвардії розповіли про бої в районі Кремінної

За словами Уршаловича, з 26 по 30 липня командир мінометного розрахунку зі складу 5-ї Слобожанської бригади НГУ зміг неодноразово зупинити спроби російських окупантів просунутися вперед на території Серебрянського лісництва.

"Дії цього командира дали змогу українським військовим утримати позиції. Завдяки цьому російські військові втратили велику кількість солдатів та щонайменше чотири танки були знищені або підбиті", - зазначив він.

Також, за його даними, 27 липня група операторів БпЛА, мінометного взводу та розрахунку станкового автоматичного гранатомета виявили та знищили скупчення військових РФ на одному зі спостережних пунктів.

"Українські військові здійснили вогневий наліт на спостережний пункт, ліквідували п’ятьох окупантів. Ще дев’ять російських солдатів дістали поранення", — зазначив він.

Російські війська тиснуть на Сили оборони на Сватівщині та постійно штурмують Білогорівку в Луганській області, українські військові утримують свої позиції. Як повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, російські окупанти намагалися просунутися з районів Кармазинівки і Куземівки на Новоселівське та Новоєгорівку.

В бій армія РФ кидає регулярні війська та підрозділи "Шторм-Z". Також, за його словами, російські військові намагаються атакувати й Білогорівку, яку їм наземними спробами важко взяти, тому застосовують там, переважно, артилерію та авіацію.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще близько 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 248 тисяч одиниць особового складу.

Як розповідав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські військові продовжують просуватися на флангах навколо Бахмута Донецької області, зокрема, на південному.

В середині липня Сирський відзначав, що для деокупації Бахмута вже створено всі умови.

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