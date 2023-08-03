Украинские войска удерживают позиции. В Нацгвардии рассказали о боях в Кременной районе

По словам Уршаловича, с 26 по 30 июля командир минометного расчета из состава 5-й Слобожанской бригады НГУ смог неоднократно остановить попытки российских оккупантов продвинуться вперед на территории Серебрянского лесничества.

"Действия этого командира позволили украинским военным удержать позиции. Благодаря этому российские военные потеряли большое количество солдат и по меньшей мере четыре танка были уничтожены или подбиты", - отметил он.

Также, по его данным, 27 июля группа операторов БПЛА, минометного взвода и расчета станкового автоматического гранатомета обнаружили и уничтожили скопление военных РФ на одном из наблюдательных пунктов.

"Украинские военные совершили огневой налет на наблюдательный пункт, ликвидировали пятерых оккупантов. Еще девять российских солдат получили ранения", - отметил он.

Российские войска давят на Силы обороны на Сватовщине и постоянно штурмуют Белогоровку в Луганской области, украинские военные удерживают свои позиции. Как сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, российские оккупанты пытались продвинуться из районов Кармазиновки и Куземовки на Новоселовское и Новоегоровку.

В бой армия РФ бросает регулярные войска и подразделения "Шторм-Z". Также, по его словам, российские военные пытаются атаковать и Белогоровку, которую им наземными попытками трудно взять, поэтому применяют там, в основном, артиллерию и авиацию.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще около 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 248 тысяч единиц личного состава.

Как рассказывал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные продолжают продвигаться на флангах вокруг Бахмута Донецкой области, в частности, на южном.

В середине июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

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