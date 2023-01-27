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Українські війська точними ударами знищили групу окупантів під Бахмутом

Фото: українські війська точними ударами знищили групу окупантів під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники накрили вогнем позицію росіян щодо Бахмутів. Внаслідок точного влучення знищено групу ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Днями бойова група прикордонників завдала вогняної поразки зі 120-мм мінометів за позицією ворожої піхоти.

"Попередньо, групову ворожу мету наші бійці виявили з безпілотника. Прикордонники-мінометники випустили по окупантах десяток осколкових мін. У результаті ліквідовано цілу групу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонники знищили групу окупантів під Бахмутом (t.me/DPSUkr)

Раніше президент України Володимир Зеленський заявили, що окупанти, намагаючись захопити Бахмут, зазнають великих втрат і не рахують своїх людей. Число загиблих із боку ворога йде на тисячі.

Як повідомляли в Міноборони, російські окупанти посилюють наступ на сході, у тому числі і на Бахмутському напрямку, там тривають тяжкі бої.

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