Українські війська просуваються у напрямку Урожайного, - Генштаб

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У напрямку Урожайного ЗСУ мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Фото: ЗСУ просуваються у напрямку Урожайного (deepstatemap.live)

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує свої резерви", - розповів Ковальов.

Фото: російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки, та Красногорівки (deepstatemap.live)

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там тривають важкі бої. Загалом протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Тим часом російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.