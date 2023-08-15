Украинские войска продвигаются в направлении Урожайного, - Генштаб

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В направлении Урожайного ВСУ имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Фото: ВСУ продвигаются в направлении Урожайного (deepstatemap.live)

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет свои резервы", - рассказал Ковалев.

Фото: российские войска пытаются наступать в районах Марьинки и Красногоровки (deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Всего в течение суток произошло 15 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронтах произошло более 15 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Между тем российские оккупанты из-за нехватки резервов испытывают трудности с укреплением своих оборонительных линий.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 29 артсистем врага.