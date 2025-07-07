Українські війська просунулися в районі Борової: ISW показав нові карти боїв

Українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники в районі Новопавлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Північна вісь

У звіті зазначено, що 6 липня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але просування не отримали. Вони атакували райони прикордонної зони Сумської області. Водночас так звані "воєнкори" РФ повідомили, що українські війська контратакують на Сумському напрямку.

Схід України

Харківський напрямок . За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не здобули. Окупанти атакували в районі Вовчанська і спробували захопити Вовчанський агрегатний завод.

. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не здобули. Окупанти атакували в районі Вовчанська і спробували захопити Вовчанський агрегатний завод. Куп'янський напрямок . Ворожі війська атакували в напрямку Куп'янська та на північ від Куп'янська в районі Голубівки, Радківки та Кіндрашівки. Просування на цьому напрямку окупанти не домоглися.

. Ворожі війська атакували в напрямку Куп'янська та на північ від Куп'янська в районі Голубівки, Радківки та Кіндрашівки. Просування на цьому напрямку окупанти не домоглися. Боровий напрямок . ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що українські війська нещодавно просунулися в східній частині Новоєгорівки, на південний схід від Борової.

. ISW отримала геолокаційні дані, які показують, що українські війська нещодавно просунулися в східній частині Новоєгорівки, на південний схід від Борової. Лиманський напрямок . Повідомляється, що російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.

. Повідомляється, що російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли. Сіверський напрямок. Російські війська продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. "Воєнкори" РФ оголосили, ніби загарбники просунулися в центральній частині Серебрянки і на південь від Григорівки.

Новопавлівський напрямок

Геолокаційні дані показують, що російські війська підняли прапор у Піддубному, на південь від Новопавлівки. За даними міністерства оборони РФ, окупанти захопили населений пункт.

Згідно з непідтвердженими заявами пропагандистів, російські війська просунулися на північний схід від Мирного і в його межах, а також на захід від Зірки.