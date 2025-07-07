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Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Понедельник 07 июля 2025 04:58
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Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев Фото: Силы обороны продвинулись на одном направлении (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

В отчете отмечено, что 6 июля российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвижения не получили. Они атаковали районы приграничной зоны Сумской области. В то же время так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска контратакуют на Сумском направлении.

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Восток Украины

  • Харьковское направление. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и попытались захватить Волчанский агрегатный завод.
  • Купянское направление. Вражеские войска атаковали в направлении Купянска и к северу от Купянска в районе Голубовки, Радковки и Кондрашовки. Продвижения на этом направлении оккупанты не добились.
  • Боровое направление. ISW получила геолокационные данные, которые показывают, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.
  • Лиманское направление. Сообщается, что российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.
  • Северское направление. Российские войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. "Военкоры" РФ объявили, будто захватчики продвинулись в центральной части Серебрянки и к югу от Григоровки.

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Новопавловское направление

Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.

Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах, а также к западу от Зирки.

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Украинские войска продвинулись в районе Боровой: ISW показал новые карты боев

Ситуация на фронте 6 июля

Вечером Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте, где с начала суток произошло 149 боевых столкновений.

На Покровском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону. В итоге, только на этом участке фронта потери оккупантов составили 117 убитыми и ранеными.

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